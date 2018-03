DVD »Unsere Erde« »Unsere Erde« von Alastair Fothergill und Mark Linfield ist die bisher aufwendigste und teuerste Naturdokumentation aller Zeiten. Der Film entstand in fünf Jahren Produktionszeit. Über 40 Kamerateams drehten 1.000 Stunden Filmmaterial in 26 Ländern an über 200 Drehorten, die zum Teil noch nie zuvor besucht wurden. »Unsere Erde« – eine faszinierende Naturdokumentation.

Spieldauer: 95 Minuten